Proteção Animal reforça castração de fêmeas em outubro

Até o próximo dia 31, um total de 500 fêmeas, entre cadelas e gatas, serão castradas no centro cirúrgico do Departamento de Proteção Animal (Dpan) de Guarulhos, em Bonsucesso. O número de esterilizações é mais que o dobro do realizado nos demais meses do ano, quando cerca de 200 fêmeas são atendidas. No total, 1030 animais serão castrados gratuitamente pela Prefeitura durante este mês.

O reforço nas cirurgias de castração ocorre em referência ao Outubro Rosa, campanha de conscientização das mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer de colo do útero, uma vez que tais enfermidades também atingem os pets.

Estudos indicam que, se realizada antes do primeiro cio, a castração reduz em até 90% as ocorrências de tumores malignos não só entre fêmeas, mas também entre os machos de ambas as espécies. “Além de impedir a reprodução indesejada, a esterilização também é uma importante forma de combater o câncer entre caninos e felinos domésticos”, afirma Juliana Kopczynski, veterinária e diretora do Dpan.

As vagas de castração gratuita ofertadas pela Prefeitura são abertas à população toda primeira sexta-feira de cada mês, no link agendamento do portal dpan.guarulhos.sp.gov.br. É necessário comprovar residência em Guarulhos e ser maior de 18 anos. O sistema aceita o cadastro de até 2 animais por CPF mensalmente.