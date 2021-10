Sábado é Dia V de Vacinação em Guarulhos

Neste sábado (16), das 8 às 17 horas, todas as Unidades Básicas de Saúde estarão abertas para o Dia V de Vacinação, da Campanha Nacional de Multivacinação para atualização da caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Além das UBS, os pais ou responsáveis poderão levar os menores para serem vacinados no Ambulatório da Criança (rua Osvaldo Cruz, 151, Centro). Basta apresentar documento com foto e carteirinha de vacinação.

Os imunizantes disponíveis são: BCG, hepatite B, poliomielite 1,2,3 (vip – inativada), poliomielite 1 e 3 (vop – atenuada), rotavírus humano g1p1, dtp+hib+hb (penta), difteria, tétano, pertussis (dtp), difteria e tétano, pneumocócica 10 valente, meningocócica c, febre amarela, sarampo, caxumba e rubéola (scr), hepatite a, varicela, papilomavírus humano 6,11,16,18 (hpv) e meningo ACWY.

Vacinação contra a covid-19 (1ª, 2ª e 3ª doses)

Vale destacar também que o Dia V é uma oportunidade para que, qualquer pessoa com 12 anos ou mais que por algum motivo ainda não tomou a segunda ou a terceira dose contra a covid-19, seja imunizada. Lembrando que a terceira dose, ou dose adicional, está liberada para pessoas com 60 anos ou mais e para trabalhadores da saúde com 18 anos ou mais que já tomaram a segunda dose ou a dose única há pelo menos seis meses.

Para se vacinar contra o coronavírus deve ser apresentado documento com foto, comprovante de endereço e cartão de vacinação. Lembrando que além desses documentos, profissionais da saúde devem apresentar comprovante de vínculo empregatício na área (original e cópia) e menores de 18 anos devem levar o Termo de Assentimento assinado pelos pais ou responsáveis, disponível na UBS ou em bit.ly/duvidasvacinagru.

Já as pessoas maiores de 18 anos que ainda não tomaram a primeira dose contra a covid-19, também poderão se vacinar neste sábado, mas somente nas seguintes UBS: Tranquilidade, Flor da Montanha, Cecap, Ponte Grande, Vila Galvão, Continental, Recreio São Jorge, Primavera, Cidade Martins, Jovaia, Haroldo Veloso, Marinópolis, Ponte Alta, Nova Bonsucesso, Marcos Freire, Piratininga, Jurema, Uirapuru e Cummins.

Saúde Agora

Ainda neste sábado, as UBS Vila Barros, Morros, Primavera e Vila Rio de Janeiro estarão abertas pelo Programa Saúde Agora. Por isso, além de realizar a vacinação para colocar a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos em dia e aplicar a 2ª dose contra a covid-19 em quem perdeu o prazo, também realizarão consultas médicas, exames de Papanicolau e testes rápidos para a detecção de HIV, sífilis e hepatite C.