Espetáculo musical para crianças é atração online no Youtube nesta sexta-feira

A programação do mês continua para os alunos das Escolas da Prefeitura de Guarulhos e para todas as crianças. Nesta sexta-feira (22), às 10h e às 15h, o espetáculo musical “As aventuras da Joaninha Douradinha”, será transmitido ao vivo pelo canal da Joaninha Douradinha no Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCbWhKxERhtS3HjgKC6Zn5LQ/featured).

A ação é uma parceria entre a Secretarias de Educação Guarulhos e a de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com patrocínio da Urbano. O objetivo é resgatar de forma musical as brincadeiras de roda e ensinar sobre a importância do cuidado com meio ambiente e a não prática do bulliyng.

A peça teatral será exibida novamente no próximo dia 29 (sexta-feira), às 9h e às 15h, no mesmo link.