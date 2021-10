Campanha do Outubro Rosa é foco de atividades esportivas

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres e da Secretaria de Esporte e Lazer, teve uma semana agitada em celebração ao Outubro Rosa, reforçando a conscientização da prevenção precoce do câncer de mama e útero através de ações de esporte e saúde.

Um dos destaques, iniciada no último dia 13, a Caminhada e/ou Corrida virtual com a meta de atingir todos juntos 1.000 km estará prosseguindo até o final do mês, denominado o Desafio Rosa 2021 – “Um contra Mil”.

Nesta quinta (21) e sexta-feira (22), o CEU Rosa de França e o CEU Paraíso Alvorada sediaram aulas de ritmos, seguidas por uma roda de conversa com a psicóloga Gracilene Marinho.

Neste sábado (23) é a vez da “Caminhada em Prol da Saúde da Mulher e Contra a Violência Doméstica”, uma ação da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres com parceria da Secretaria de Esporte e Lazer para um público restrito, devido ao momento pandêmico.Para finalizar as ações, na próxima quarta-feira (27) a Secretaria participará de uma palestra com mastologista, ação que também faz parte de uma parceria com a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres.

Para o secretário de Esporte e Lazer, Ronaldo Fratello, proporcionar ações esportivas para o Outubro Rosa é uma forma de intensificar a conscientização sobre o tema. “Uma causa tão importante como a do Outubro Rosa precisa ser apoiado por todos os seguimentos. Por isso, nos empenhamos em contribuir com diversas ações e parcerias para levar a conscientização da prevenção para o máximo de pessoas possíveis. “