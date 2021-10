Outlet Premium Grande São Paulo mantém horário de funcionamento durante o feriadão

Pensando em sempre atender o público de maneira completa, o Outlet Premium Grande São Paulo mantém seu horário funcionamento tradicional, das 09h às 21h, durante todo o feriadão de Finados, entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro. Dessa maneira, além de curtir as atrações da região, os moradores e turistas podem aproveitar os descontos de até 80% nas mais de 100 marcas nacionais e internacionais presentes no empreendimento. Para deixar a visita ao local mais especial ainda, o Outlet Premium garante opções gastronômicas e oferece a oportunidade do cliente levar seu cachorro ou gato para passear com a família em um espaço totalmente petfriendly.

O Outlet Premium Grande São Paulo segue respeitando os protocolos de segurança e o uso de máscara é obrigatório, assim como a aferição de temperatura, distanciamento social de 2 metros entre os visitantes, e atendimento com limite de pessoas por loja.

Outlet Premium Grande São Paulo

O Outlet Premium Grande São Paulo está localizado no quadrante norte da Grande São Paulo, na saída do KM 45 da Rodovia Ayrton Senna. O sexto outlet do grupo General Shopping e Outlets do Brasil, o Outlet Premium Grande São Paulo é o mais recente empreendimento do grupo e foi criado para atender à demanda do mercado local com roupas, calçados e acessórios com até 80% de desconto o ano inteiro. Entre as marcas presentes no empreendimento estão: Adidas, Aramis, Artex, Calvin Klein, Casa Almeida, Chilli Beans, Diesel, Le Lis Blanc, John John, Dudalina, Fila, Guess, Espaço Hering, Hugo Boss, Kipling, Lacoste, Levi’s, Loungerie, Lupo, Mob, M.Martan, New Balance, Nike Factory Store, Puket, Puma, Rip Curl, Side Walk, The North Face, Tommy Hilfiger, Track & Field, entre outras.

Endereço: Rodovia Ayrton Senna KM 45

Serviços: Estacionamento – Até 4 horas R$ 13,00 / Hora adicional R$ 3,00.