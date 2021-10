Cemitérios municipais terão missas e cultos evangélicos no Dia de Finados

Nesta terça-feira (2), Dia de Finados, os cemitérios municipais de Guarulhos terão celebrações religiosas católicas e evangélicas com participação aberta ao público.

Nos cemitérios São Judas Tadeu, no Picanço, e na Necrópole do Campo Santo, na Vila Rio de Janeiro, serão celebradas missas em quatro horários: 8h, 11h, 14h e 16h. Por sua vez, no Cemitério Nossa Senhora do Bonsucesso, haverá missas às 8h e às 10h, culto evangélico às 11h, e mais duas missas às 14h e às 16h.

No Centro, o Cemitério São João Batista terá uma missa no período da manhã, às 8h.

A Prefeitura estima que cerca de 50 mil pessoas visitem os quatro cemitérios públicos da cidade neste Dia de Finados, entre 7h e 18h. O protocolo de prevenção à covid-19 continua sendo obedecido, com uso obrigatório de máscara durante toda a permanência no local, distanciamento entre pessoas e higienização das mãos com álcool em gel que disponível aos visitantes.

Para evitar aglomerações, durante o feriado, bebedouros permanecerão fora de utilização o atendimento nas administrações dos cemitérios será limitado à localização de sepulturas. Quanto às contratações de serviços funerários deverão ser feitas na agência localizada na rua Oswaldo Cruz, 77.

Serviço

Guarulhos conta com quatro cemitérios municipais, localizados nos seguintes endereços:

Cemitério São João Batista: rua Felício Marcondes, 320 – Centro.

Cemitério São Judas Tadeu: avenida Dr. Timóteo Penteado, 1.329 – Picanço.

Necrópole do Campo Santo: avenida Benjamim Harris Hunnicutt, 1.327 – Vila Rio de Janeiro.

Cemitério Nossa Senhora do Bonsucesso: rua Catarina Maria de Jesus, 708 – Bonsucesso.