Guarulhos aplica prova online para alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental

Nesta segunda-feira (25), a Prefeitura de Guarulhos deu início à aplicação da prova Avalia Mais de forma online aos estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental da rede municipal de educação. A avaliação segue até 3 de dezembro, de forma escalonada e presencial nas unidades escolares, através dos laboratórios móveis de informática.

O novo sistema para aplicação das avaliações começou em agosto somente com os alunos do 5º ano, mas agora todos os alunos do ensino fundamental serão contemplados, representando um marco inovador para a Educação de Guarulhos, que é pioneira na rede pública municipal do estado de São Paulo a proporcionar avaliação diagnóstica online para alunos do fundamental I.

Iniciativa da Secretaria de Educação, por meio do Núcleo de Avaliação que, através da plataforma Gier (Gestão Inteligente da Educação Responsável), da Eicon, criou provas objetivas para observar e analisar um recorte nas áreas de comunicação e expressão e educação matemática.

O novo sistema de avaliação virtual proporciona economia de aproximadamente 890 mil folhas de papel que deixarão de ser impressas. “Esta iniciativa é um importante passo para a educação de Guarulhos, que permite à Pasta pensar em políticas públicas que atendam às necessidades e realidades das escolas, assim como subsidiá-las no planejamento de ações para o ano de 2022 e, ainda, contribuir com o meio ambiente e com a economia de recursos financeiros”, destaca Lúcia Ávila, responsável pelo núcleo de Avaliação e Análise de Resultados da Secretaria de Educação.

Avalia Mais

A prova Avalia Mais tem como objetivo diagnosticar, acompanhar e monitorar o processo de construção do conhecimento dos estudantes do ensino fundamental e será utilizada para subsidiar as discussões pedagógicas e o planejamento da escola para o ano de 2022. As provas testam conhecimentos em comunicação e expressão, com ênfase em leitura, produção de texto e educação matemática.

Cada escola organiza a aplicação das avaliações a partir da elaboração de um cronograma, possibilitando a participação de todos os educandos que estão no ensino presencial e, se houver a possibilidade, dos educandos que estão em ensino remoto.