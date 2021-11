Seis UBSs estarão abertas neste sábado pelo Programa Saúde Agora

Neste sábado (6) as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Parque Cecap, Primavera, Presidente Dutra, Soberana, Parque Jandaia e Uirapuru estarão abertas pelo Programa Saúde Agora para prestar assistência de saúde à população, inclusive para a vacinação da segunda dose e da dose adicional contra a covid-19. O atendimento será realizado das 8h às 16h.

Consultas médicas e exames de Papanicolau são realizados com agendamento prévio. Já para procedimentos como testes rápidos para a detecção de HIV, sífilis e hepatite C, dispensação de medicamentos e vacinas de rotina, o atendimento é realizado por demanda espontânea, sem agendamento.

A abertura das UBS nesta data é também uma oportunidade para as pessoas que estão com a segunda dose ou a dose adicional da vacina contra a covid-19 atrasada completarem o esquema vacinal. Nesta sexta-feira (5) Guarulhos registra 33.985 faltosos da segunda dose da Coronavac, 37.937 da AstraZeneca e 93.454 da Pfizer.

Já entre as pessoas aptas a receberem a dose adicional, o número de faltosos é de 42.743. São pessoas com 60 anos ou mais, imunossuprimidos de alto grau, bem como trabalhadores da saúde com mais de 18 anos que foram vacinados com dose única ou segunda dose há pelo menos seis meses (independentemente do imunizante) ou há 28 dias, como é o caso do intervalo das doses para pessoas com alto grau de imunossupressão.

Para se vacinar, basta apresentar cartão de vacinação, documento com foto e comprovante de endereço. Além desses documentos, trabalhadores da saúde devem levar comprovante de vínculo empregatício na área da saúde (original e cópia), imunossuprimidos de alto grau devem apresentar documento (original e cópia) que comprove o alto grau e menores de 18 anos têm de levar o Termo de Assentimento disponível nos locais de vacinação ou em bit.ly/duvidasvacinagru, assinado pelos pais ou responsáveis.

Prazos para a segunda dose

O intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina Coronavac e a do imunizante Pfizer para maiores de 18 anos é o mesmo, 21 dias. Já o da AstraZeneca e o da Pfizer para adolescentes de 12 a 17 anos é de 56 dias. Portanto, todas as pessoas que foram vacinadas com a primeira dose de Coronavac ou Pfizer (18+) antes do dia 16 de outubro, e as que tomaram a primeira dose da AstraZeneca ou da Pfizer (12 a 17 anos) antes do dia 11 de setembro poderão completar o esquema vacinal neste sábado (6).