Aluno do Eniac vence torneio de tênis na 36° edição do Bahia Juniors Cup

O aluno do Eniac Marcco Iannoni, de 14 anos, foi campeão de simples e duplas da 36ª edição do Bahia Junior Cup, na última sexta-feira (05), torneio de tênis que já revelou grandes nomes do esporte, como Gustavo Kuerten, que conquistou o primeiro lugar do torneio em 1993 aos 16 anos.

O jovem guarulhense era um dos 240 atletas de Brasil, Sérvia, Chile e Estados Unidos. Ele venceu nas modalidades Simples e Duplas. Nas simples, Iannoni garantiu pontos no ranking sul-americano do Cosat (Confederação Sul-Americana de Tênis), ultrapassando Caio Dourado, o segundo favorito. Na modalidade em dupla, juntamente com Guilherme Costa, ele também levantou o troféu.

“Fiquei muito feliz e me senti recompensado pelo trabalho. Me entrego 100% ao esporte. É muito gratificante. Seguirei firme para que venham mais resultados como esse”, disse o estudante do Eniac.

Para o mantenedor do Eniac, o professor Ruy Guérios, a vitória de Iannoni na Bahia mostra que a instituição acerta ao se manter fiel aos programas de iniciação esportiva. “Sempre tivemos essa preocupação de preparar nossos alunos para a vida, em todos os âmbitos. Estamos orgulhosos do nosso aluno Marcco, que demonstra talento para ir ainda muito mais longe”, comemora.

