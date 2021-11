Prefeitura atualiza cadastro de idosos em Instituição de Longa Permanência

Uma equipe de funcionários da Prefeitura de Guarulhos atendeu nesta sexta-feira (12) 58 idosos que estavam com as informações do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) desatualizadas e vivem no Lar Madre Regina, uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) na Ponte Grande conveniada à administração municipal.

Na oportunidade, os entrevistadores da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social solicitaram 32 Carteiras do Idoso para os internos da instituição. O documento é um benefício que garante desconto ou gratuidade em viagens interestaduais para pessoas acima de 60 anos.

De acordo com a pasta, a atualização dos dados desse segmento é importante porque muitos idosos institucionalizados têm dificuldade para comparecer aos postos de atendimento do CadÚnico e recebem o BPC/Loas, benefício que concede um salário mínimo aos que não contribuíram o período de tempo suficiente para a Previdência Social.

O Cadastro Único deve ser atualizado a cada dois anos obrigatoriamente para que não sejam perdidos os benefícios sociais. Alterações de dados também devem ser informadas para evitar a suspensão do pagamento dos benefícios. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 2087-4270 ou 2408-7020.