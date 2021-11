Mortes por acidentes de trânsito diminuíram 24,5% em Guarulhos

Guarulhos apresentou uma redução de 24,5% nas mortes por acidentes de trânsito durante os meses de setembro e outubro deste ano, com 21 óbitos mês a mês, em relação a julho e agosto deste ano. Os meses anteriores contabilizaram ao todo 31 mortes. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (19), pelo Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga-SP).

Assim como os acidentes com óbitos de motociclistas, que apresentaram redução de 11%, passando de 12 em julho e agosto, para nove nos últimos dois meses, as mortes com pedestres também apresentaram redução de 11,83% em relação aos meses anteriores, quando contabilizavam em conjunto 13 mortes. Em setembro e outubro esse número caiu para nove, mas segue liderando o ranking de óbitos por veículo de locomoção da vítima. Automóveis seguem em terceiro lugar, com menor número de acidentes fatais, apresentando também uma redução de 3,92%, passando de quatro para duas mortes.

Mais da metade dos acidentes com vítimas fatais dos últimos dois meses foram registrados em vias municipais da cidade, representando 52,38% delas, enquanto 38,1% aconteceram em rodovias.

Vítimas

Jovens com idade entre 18 e 24 anos também deixaram de liderar o ranking de faixa etária das vítimas em acidentes fatais, passando de seis para dois óbitos, o que significa uma redução de 5,88%. Entre setembro e outubro, pessoas com idade entre 25 e 29 anos lideram o ranking, com três mortes. Ainda assim, representam 5,82% do que o registrado anteriormente, quando contabilizavam seis delas.

Condutores seguem sendo as principais vítimas dos acidentes na cidade, representando 52,38% delas, enquanto pedestres são 42,86%. Mulheres apresentam 9,52% dos óbitos, enquanto 85,71% são homens.