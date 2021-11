Banco de Alimentos promove curso a instituições credenciadas

O Banco de Alimentos de Guarulhos promoveu nesta sexta-feira (26) o primeiro curso prático sobre reaproveitamento integral de alimentos para 27 representantes de instituições sociais credenciadas no Restaurante Escola Sabor do Saber, localizado no Centro. O objetivo da Prefeitura é capacitar os participantes para que repliquem o aprendizado para as famílias assistidas pelas instituições.

Ao longo de três horas, o nutricionista Acácio Barros, do Instituto Qualitá, abordou temas como manipulação, higienização e preparo de cascas e talos, geralmente descartados durante a elaboração do prato.

“Além do combate ao desperdício de alimentos, utilizar partes de itens que seriam jogados fora, como sementes, folhas e cascas, eleva o valor nutricional das refeições, contribui para minimizar o impacto ao meio ambiente e é benéfico para as finanças das pessoas”, disse a chefe do Departamento de Segurança Alimentar e Inclusão Social da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, Emily Cristina Sena do Carmo.

Banco de Alimentos

Implantado em 2001, o Banco de Alimentos de Guarulhos tem a função de fazer a triagem e distribuir gêneros alimentícios próprios para o consumo humano que seriam desperdiçados ao longo da cadeia produtiva por estarem fora dos padrões de comercialização, porém dentro do prazo de validade e em condições adequadas de consumo.

A distribuição desses insumos é feita por meio de instituições previamente cadastradas, equipamentos públicos que prevejam a alimentação de seus usuários ou, em casos excepcionais, diretamente para a população em situação de insegurança alimentar e nutricional.

O equipamento ainda atua para estimular a educação alimentar, nutricional e sustentável por meio de ações como cursos, palestras e workshops, visando a difundir técnicas de redução e eliminação de desperdícios e garantia da qualidade sanitária no preparo de alimentos.