Festival de Dança de Guarulhos encerra inscrições na próxima segunda-feira

O 15º Festival de Dança (Fedan) de Guarulhos segue com inscrições abertas até o próximo dia 29 ou até que sejam completadas as 40 vagas disponíveis. Podem participar academias, grupos e companhias de danças situadas no município, basta se inscrever pelo link bit.ly/inscriçãofedan. O evento será promovido pela Prefeitura de Guarulhos.

O Fedan acontecerá no dia 19 de dezembro, no Adamastor, e marcará a retomada do festival após um intervalo de duas décadas com o objetivo de incentivar a dança como forma de expressão, promover o intercâmbio entre escolas e grupos de forma a valorizar potencialidades físicas, culturais e psicológicas, melhorar a autoestima e a qualidade de vida de adultos e crianças.

O secretário de Esporte e Lazer, Ronaldo Fratello, enalteceu a retomada do evento, que fechará o cronograma esportivo em 2021. “O esporte encerrará o ano com esse importante resgate para a cidade. Será uma grande comemoração para a modalidade”, comentou.