Ipref disponibiliza posto de atendimento presencial para recadastramento de servidores

O Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Guarulhos (Ipref) disponibilizará um posto de atendimento presencial para a realização do censo cadastral, funcional, social e previdenciário dos servidores públicos ativos titulares de cargo efetivo da Prefeitura e da Câmara contribuintes do Ipref e dos aposentados e pensionistas do instituto. O posto funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, no Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo).

“A ideia é facilitar para o contribuinte que tem dificuldade em utilizar os meios digitais”, afirmou a presidente do instituto, Marcela Bragança Zenati Barros.

Não será necessário agendamento prévio e a estrutura montada no Adamastor seguirá todas as normas de segurança, como uso de máscara pelos atendentes e visitantes e disponibilização de álcool em gel.

Além disso, o recadastramento por meio do aplicativo de celular Recad ou do link recadastramento.com.br segue ativo.

Recadastramento

O procedimento deverá ser realizado até 28 de dezembro e servidores ativos cedidos ou licenciados estão obrigados a se autorrecadastrarem. O servidor que não o fizer no prazo terá o pagamento suspenso no mês posterior ao término do recadastramento.