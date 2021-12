Oficina no Bosque Maia ensina a transformar materiais orgânicos em decorações de Natal

Nesta sexta-feira (3) o Viveiro Educador do Bosque Maia recebeu a oficina Enfeites de Natal. Durante o minicurso os participantes aprenderam a utilizar materiais orgânicos e recicláveis para criar enfeites para sua casa, escritório ou condomínios.

Por essa técnica que foi apresentada, galhos secos, pinhas, folhas, vidros e garrafas plásticas podem virar lindos enfeites. No caso da oficina de dezembro eles foram transformados em decoração de Natal.

Os educadores ambientais da Prefeitura e Guarulhos explicaram durante a aula que, com um olhar diferenciado, qualquer pessoa pode reaproveitar materiais orgânicos e recicláveis que de outra forma poderiam ser considerados lixo.

Também salientaram que durante uma pequena caminhada pelas trilhas do Bosque Maia podem ser recolhidos os materiais necessários para seus enfeites de Natal e, o mais importante, sem custo nenhum. Com criatividade, qualquer usuário do parque pode ter uma decoração exclusiva, sem custo e ainda ajudar o meio ambiente.

Exposição

Na próxima quarta-feira (8) será apresentada no Viveiro Educador, localizado no final da alameda principal do bosque, a exposição Enfeites de Natal com materiais recicláveis e orgânicos. O viveiro está aberto das 8h às 11h e das 13h às 16h.

As próximas atividades na agenda ambiental de dezembro já recebem inscrições pelos telefones 2482-1667 e 2475-9843, ou ainda pessoalmente no Centro de Educação Ambiental do Bosque Maia, em horário comercial.

Agenda

Dia 14 – terça-feira, às 9h

Oficina Como Fazer um Minhocário – Viveiro Educador do Bosque Maia

Dia 15 – quarta-feira

Trilha das Abelhas às 9h e às 14h no Bosque Maia

Oficina Cultivo de Orquídeas às 10h – Orquidário Municipal

Dia 16 – quinta-feira, às 9h

Oficina Horta para Pequenos Espaços – Viveiro Educador do Bosque Maia