CEU Pimentas recebe feira de adoção de cães e gatos neste sábado

Neste sábado (11), das 9h às 12h, a Prefeitura de Guarulhos promove uma feira de adoção de cães e gatos, das 9h ao meio-dia, no estacionamento do CEU Pimentas (estrada do Caminho Velho, 351). Para adotar basta ser maior de 18 anos e apresentar documento de identidade com foto e comprovante de residência.

Estarão na feirinha filhotes e adultos de ambas as espécies que esperam encontrar novas famílias. Todos os animais disponíveis para adoção são castrados, vacinados e microchipados pelo Departamento de Proteção Animal (DPAN). No mesmo local e hora haverá arrecadação de doações de ração.

Adoções

Nesta quarta-feira (8), data do aniversário de 461 anos de Guarulhos, oito gatos (sete filhotes e um adulto) e nove cachorros (seis filhotes e três adultos) foram adotados na feira realizada no Bosque Maia. Todos eles já estão com suas novas famílias.