Orquestras de Guarulhos encerram a temporada com espetáculo de Mahler no Adamastor

A Orquestra Jovem e a Gru Sinfônica sobem juntas ao palco do Teatro Adamastor no dia 18 de dezembro, sábado, às 20h, para o encerramento de sua temporada. Os ingressos gratuitos estão disponíveis para retirada no site http://orquestrasdeguarulhos.com/. Iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, o espetáculo também será transmitido pelas redes sociais das orquestras no YouTube e no Facebook.

Sob regência do maestro Emiliano Patarra, o concerto da série Grandes Mestres apresenta uma das obras-primas da música, a Sinfonia nº 1 de Gustav Mahler.

Composta entre o final de 1887 e início de 1888, quando Mahler era o segundo maestro na Ópera de Leipzig, na Alemanha, a icônica Sinfonia nº 1 estreou na Sala de Concertos de Vigadó, em Budapeste, em 1889. O compositor é considerado um dos herdeiros do legado de Beethoven na passagem do romantismo para a modernidade. Em sua obra, texto e música se estimulam mutuamente, elevando o status da composição instrumental.

“A Sinfonia nº 1 foi feita para ser executada por um grande contingente de músicos e, por isso, a junção de instrumentistas das duas orquestras dará a exata dimensão da obra composta pelo checo-austríaco Mahler”, enfatiza Patarra.

O regente explica ainda que a execução de uma sinfonia de Mahler se aproxima do pleno domínio da atividade de orquestra, o que permite ao público desfrutar plenamente da sonoridade desse grande conjunto. Quase como uma trilha sonora, em que não se vê o filme, a narrativa é construída com inúmeros estímulos, o que torna possível ao público criar seu próprio enredo. Seu final vibrante e enérgico traduz o modo triunfante com o qual as orquestras de Guarulhos encerram sua temporada, considerando desafios e conquistas ao longo do último ano, desde o cumprimento dos espetáculos previstos e a abertura do Teatro Adamastor ao público até a realização do 1º Festival de Ópera de Guarulhos.

Para saber mais sobre a programação de eventos culturais da cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço

O Teatro Adamastor fica na avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo

Ingressos gratuitos no site http://orquestrasdeguarulhos.com/

Transmissão pelas redes sociais das orquestras de Guarulhos:

YouTube: https://youtu.be/XkXDrEhz7To

Facebook: www.facebook.com/ojmguarulhos/