Restaurantes populares terão cardápio especial de Natal nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (23), as três unidades do Restaurante Popular Solidariedade – Zilda Arns (Macedo), Josué de Castro (Taboão) e Pimentas – vão oferecer um cardápio especial de Natal, das 11h30 às 14 horas. Serão servidos sobrecoxa assada, creme de milho, arroz colorido, feijão, saladas, suco e bolo no potinho como sobremesa. O valor do prato é R$ 1.

Os restaurantes populares da Prefeitura de Guarulhos funcionam de segunda a sexta-feira e, juntos, servem diariamente cerca de 2.300 refeições, além de desjejum gratuito com café e pão com margarina, das 7h30 às 8h.

As unidades seguem o protocolo de prevenção à Covid-19, mantendo distanciamento das mesas e disponibilização de álcool em gel para higienização das mãos.

Serviço

Restaurante Popular Zilda Arns

Avenida Monteiro Lobato, 518, Macedo

Restaurante Pimentas

Rua Joaquim Moreira, s/nº – Parque São Miguel

Restaurante Popular Josué de Castro

Adolfo Noronha, 49, Taboão