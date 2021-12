CCR NovaDutra realiza operação especial de Ano Novo

A CCR NovaDutra inicia nesta quinta-feira (30) a operação especial de atendimento ao cliente para o feriado prolongado de Ano Novo. A expectativa da Concessionária é que mais de 480 mil veículos deixem as capitais Rio de Janeiro e São Paulo, entre quinta (30) e sexta-feira (31).

O motorista que estiver em viagem pela via Dutra contará com uma operação especial de atendimento com viaturas operacionais extras, além de dicas de segurança sobre a manutenção veicular com foco no superaquecimento do motor do veículo.

Ano Novo

Para o feriado de Ano Novo, a Concessionária prevê um aumento no volume de tráfego na rodovia entre os dias, 30 e 31 de dezembro, tanto no trecho paulista como no trecho fluminense da via Dutra. A expectativa da CCR NovaDutra é que 293 mil veículos deixem a capital paulista e outros 192 mil à capital fluminense.

Confira a expectativa de tráfego para o feriado prolongado:

Previsão de tráfego na saída – São Paulo

Quinta-feira (30/12) Horário de pico das 17h às 22h 9.563 veículos por hora Sexta-feira (31/12) Horário de pico das 8h às 14h 9.310 veículos por hora

Previsão de tráfego no retorno à capital Paulista

Domingo (02/01) Horário de pico das 09h às 22h 9.589 veículos por hora

Previsão de tráfego na saída – Rio de Janeiro

Quinta-feira (30/12) Horário de pico das 17h às 22h 6.540 veículos por hora Sexta-feira (31/12) Horário de pico das 8h às 14h 6.192 veículos por hora

Previsão de tráfego no retorno à capital Fluminense

Domingo (02/01) Horário de pico das 09h às 22h 6.254 veículos por hora

Campanha de segurança

A CCR NovaDutra aproveita o período para reforçar sua campanha sobre a importância de revisar o veículo antes de viajar. Este ano, a ação tem como foco o superaquecimento do motor. A campanha conta com dicas sobre os cuidados básicos com o veículo e reforça a importância de verificar o nível de água e óleo do motor antes de viajar. São realizadas ações com divulgação de mensagens educativas nos painéis de mensagens variáveis (PMVs), veiculação de dicas de segurança na programação da CCRFM 107,5 NovaDutra e faixas na rodovia.

Como identificar o superaquecimento do motor? Fique atento aos seguintes sinais:

Luz acesa no marcador de temperatura no painel;

Vazamento de água azulada ou avermelhada no chão;

Barulho de ventoinha ligado com frequência e por muito tempo;

Fumaça saindo pelo capô do carro – em situações mais críticas.

Operação especial de atendimento das equipes operacionais

Para auxiliar os usuários durante a viagem, a via Dutra será inspecionada por mais de cem viaturas e 500 profissionais. Entre eles, médicos, agentes de atendimento pré-hospitalar e equipes de emergência, que estarão 24 horas à disposição dos usuários, em regime de revezamento, distribuídos em 11 bases operacionais ao longo da via Dutra.

Para dar mais agilidade no atendimento, durante os feriados de Natal e Réveillon, a CCR NovaDutra colocará equipes operacionais extras em pontos estratégicos da rodovia. Na saída e no retorno dos feriados, também haverá reforço operacional nas praças de pedágio e realização de operação papa-filas, quando necessário, que consiste na venda de cupons nas filas das cabines.

Disque CCR NovaDutra 0800-0173536

O motorista que estiver em viagem pela via Dutra e precisar de socorro médico ou mecânico pode acionar os serviços da concessionária pelo Disque CCR NovaDutra 0800-0173536. Outra opção é utilizar um dos 804 telefones de emergência ao longo de toda a rodovia a cada quilômetro, nos dois sentidos.

CCRFM e site CCR NovaDutra

Os usuários da via Dutra contam com informações 24 horas por dia sobre a rodovia sintonizando a CCRFM 107,5 NovaDutra. As atualizações de tráfego acontecem a cada três minutos. O site da concessionária – www.novadutra.com.br – também traz informações sobre as condições da rodovia.

Controle de velocidade

Com o objetivo de complementar a fiscalização de velocidade realizada pela Polícia Rodoviária Federal com radares móveis, estão implantados 58 pontos de controle com radares fixos na rodovia, que apoiam a ação policial. Veja relação dos locais no site www.grupoccr.com.br/novadutra.

Localização das praças de pedágio e preços de tarifa

Trecho paulista

Km 204 – Arujá – bidirecional – R$ 3,50

Km 182 – Guararema Norte – unidirecional SP/RJ – R$ 3,50

Km 180 – Guararema Sul – unidirecional RJ/SP – R$ 3,50

Km 165 – Jacareí – bidirecional – R$ 6,20

Km 87 – Moreira César (Pindamonhangaba) – bidirecional – R$ 14,20

Trecho fluminense

Km 318 – Itatiaia – bidirecional – R$ 14,20

Km 207 – Viúva Graça (Seropédica) – bidirecional – R$ 14,20