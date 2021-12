SP anuncia investimento de R$ 203 milhões para ampliar saneamento na Guarapiranga

O governador em exercício Rodrigo Garcia autorizou nesta quarta-feira (29) investimentos públicos de R$ 203 milhões para ampliar o sistema de saneamento básico na bacia da represa de Guarapiranga. A iniciativa será feita em parceria com as Prefeituras de São Paulo, Embu Guaçu, Embu das Artes e Itapecerica da Serra.

“Essas são obras importantes para a cidade de São Paulo e também para a Região Metropolitana em Embu das Artes, Itapecerica da Serra e outros municípios. Cabe a nós aplicarmos o dinheiro onde ele é mais impactante na vida das pessoas. Investir em saneamento é fundamental para a saúde”, afirmou o Governador em exercício.

Além de proporcionar mais saúde e qualidade de vida para as mais de 361 mil pessoas diretamente beneficiadas, as obras contribuem para a preservação do meio ambiente, da bacia e da represa responsável pelo abastecimento de cerca de 4,8 milhões de moradores da Região Metropolitana de São Paulo.

Os trabalhos envolvem a implantação de cerca de 6 mil ligações de esgoto, estações elevatórias, redes e coletores. Os serviços serão entregues em etapas a partir de 2022 até 2025. No total, as obras vão gerar 3 mil empregos diretos e indiretos.

“Vamos cuidar da nossa Guarapiranga, tratar o esgoto e fazer com que só chegue água limpa aqui. Serão investidos R$ 203 milhões, sendo R$ 150 milhões já contratados para iniciarmos agora no começo do ano. Vamos fazer de São Paulo um exemplo para o Brasil”, declarou Marcos Penido, Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente.

Em São Paulo serão construídos o coletor-tronco Guavirituba e a linha de recalque Tamanca para encaminhamento dos esgotos da região da margem esquerda do Guarapiranga para uma estação elevatória de esgoto. Além disso, a Sabesp vai implantar outras seis novas estações e revitalizar outra já existente na bacia. Com isso, os bairros Jardim Almeida, São Francisco, Jardim Papai Noel, São Norberto, Jardim Colônia Paulista, Santa Fé, Jardim Santa Terezinha e Jardim Silveira serão diretamente beneficiados.

Para Embu Guaçu e Itapecerica da Serra, está prevista a implantação de uma estação elevatória e de um coletor-tronco com 1 km de extensão. As obras vão encaminhar o esgoto de diferentes bairros (dentre eles Jardim Jacira, Vale da União, Mombaça e Santa Júlia) para a Estação de Tratamento de Esgoto Barueri.

Também em Itapecerica da Serra, serão realizadas obras complementares de coleta de esgoto em áreas de proteção ambiental do Parque Horizonte Azul I e II. Outra ação importante no município será a implantação da primeira etapa do sistema que vai beneficiar os bairros Parque Paraíso, Jardim São Pedro, Recreio Primavera e Jardim Itapecerica com 3,5 mil ligações de esgoto e 43,1 km de rede coletora e coletor-tronco. As ações vão gerar ainda mais de mil empregos diretos e indiretos.

Em Embu das Artes, a implantação de sistema de esgoto vai beneficiar os bairros Isis Cristina, Jardim Magali, Santa Rita e Vista Alegre. O cronograma prevê duas estações elevatórias; 2,4 mil ligações de esgoto; e 14,4 km de redes coletoras e coletores-tronco, com geração de 1,9 mil empregos diretos e indiretos.

Além dos recursos próprios da Sabesp, a iniciativa vai receber recursos do Banco Mundial e do Governo do Estado de São Paulo, por meio do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos).