UBS abrem nesta sexta-feira para atender pacientes com sintomas de gripe

Com o objetivo de atender a população que tem apresentando sintomas do surto de síndrome gripal que atingiu várias regiões do Brasil desde o início de dezembro, a Prefeitura de Guarulhos abrirá nesta sexta-feira (31) 12 UBS na cidade das 8h às 14h.



As unidades básicas atenderão pessoas com os chamados sintomas gripais leves e farão o acolhimento do pacientes com febre que começou de forma súbita, acompanhada por tosse ou dor de garganta, dores musculares, dor de cabeça e também nas articulações.

Os pacientes que apresentarem sintomas de síndrome respiratória aguda grave, com muita dificuldade para respirar e febre por mais de três dias, além de pessoas com síndrome gripal que possuam fatores de risco ou sinais de piora do estado clínico, serão encaminhadas a um dos serviços de urgência e emergência, como UPA, PA e hospital.



A estratégia da Prefeitura visa a acomodar os pacientes da melhor forma para que o surto de gripe seja rapidamente controlado.



Confira as unidades que abrirão no dia 31



UBS Tranquilidade: avenida Emílio Ribas, 1.897



UBS Vila Fátima: rua Esmeralda, 25



UBS São Rafael: rua Domingos de Abreu, 4



UBS Jovaia: avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.001

UBS Belvedere: estrada Municipal, 475, Parque Mikail



UBS Jardim Paulista: rua Itaguaí, s/nº



UBS Santa Paula: rua Maria Roza de Campos, 156



UBS Marinópolis: rua Marinópolis, 100, Jardim Presidente Dutra



UBS Seródio: avenida Coqueiral, 100



UBS Normandia: estrada da Água Chata, 979



UBS Cumbica II: rua Sena Madureira, 360



UBS Mário Macca: rua 2º Tenente Aviador Mário L. Figueiroa, 210, Cidade Jardim Cumbica