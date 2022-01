Casos de dengue saltam de 281 em 2020 para 1.004 no ano passado em Guarulhos

Os casos confirmados de dengue em Guarulhos saltaram 257% em um ano, passando de 281 registros no ano de 2020 para 1.004 infectados pela doença causada pelo mosquito Aedes aegypti em 2021.

De acordo com a Secretaria da Saúde, em 2020 nenhum caso de chikungunya foi registrado, já em 2021 foram contabilizados 15. Quanto ao zika vírus, também transmitido pelo Aedes aegypti, nos dois anos anteriores não tiveram casos observados no município. Neste ano, até o momento, foram registrados quatro casos de dengue, um de chikungunya e nenhum contabilizado de zika vírus.

A administração municipal mantém um programa de controle e prevenção da doença, mas precisa também da colaboração dos guarulhenses para destinar corretamente os resíduos, sendo importante que a população elimine os possíveis criadouros do mosquito. Isso porque ao longo dos anos, o Aedes aegypti se adaptou extremamente bem às condições urbanas e aperfeiçoou sua forma de reprodução. É um mosquito doméstico, vive dentro de casa e perto do homem.

Com hábitos diurnos, o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus se alimenta de sangue humano, sobretudo ao amanhecer e ao entardecer. Sua reprodução acontece em água limpa e parada, com o depósito de seus ovos pelas fêmeas em diversos criadouros. Por isso, o controle do mosquito depende do engajamento de toda a população.