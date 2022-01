Programação de férias para as crianças nos CEUs vai até o próximo dia 30

O Projeto AconteCEU nas Férias Verão 2022 da Prefeitura está repleto de atividades recreativas, culturais e esportivas gratuitas que seguem até o fim do mês. Ainda há vagas para participar da programação, como a oficina de teatro no CEU Bonsucesso nas próximas quarta e quinta-feiras, dias 26 e 27, das 14h30 às 17h, para crianças de nove a 11 anos.

Também nos dias 26 e 27, na mesma unidade, acontece a atividade Brincando com Som para crianças de seis a 13 anos. Serão duas turmas: das 10h30 às 12h e das 13h às 14h30.

Iniciativa do programa Escola 360, o projeto oferece programação especial de férias nos CEUs com resgate de brincadeiras tradicionais, cinema, piscina e muita diversão. Para participar das atividades a inscrição deve ser realizada pelo responsável legal da criança portando RG e comprovante de endereço.

Ao longo do mês aconteceram diversos passeios e momentos interativos que fizeram a alegria das crianças, dentre eles ao Museu do Catavento, à Cidade Mirim Ayrton Senna da Silva no Parque Júlio Fracalanza, onde os alunos puderam andar de bicicleta, e à Pinacoteca de São Paulo, um dos mais importantes museus de arte do Brasil, além de conhecer os demais CEUs, entre outros espaços de lazer da cidade.

No dia 29, das 8h às 10h, acontece a oficina de capoeira e, das 10h às 11h30, a oficina de fitdance no CEU Ottawa-Uirapuru. Já no CEU Pimentas, no dia 30, das 9h30 às 11h, será realizada a oficina de kung fu. Na próxima quarta-feira (26), das 9h às 14h, tem piscina liberada no CEU Continental.

Confira a programação no link https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/exibir/arquivo/9976/inline/.