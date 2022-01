Alunos do curso de salva vidas recebem certificação no CEU Cumbica

Na última terça-feira (18) o CEU Cumbica realizou a formatura de 22 alunos do curso Livre de Pronto Socorrismo e Monitoramento Aquático. Iniciativa da Prefeitura de Guarulhos em parceria com a Flypper Salvamento Aquático Ltda., a formação é gratuita e oferece novas possibilidades de atuação no mercado de trabalho para a população.

A turma iniciou o curso em setembro de 2020, mas, devido à pandemia de covid-19, as aulas tiveram de ser interrompidas no ano passado. A certificação contou com uma carga de 120 horas.

A formação foi dividida em três módulos com os seguintes temas: noções de anatomia e fisiologia do corpo humano, pronto-socorrismo, orientação ao público na área da piscina, auxílio ao afogado sem equipamento e com equipamento, conduta do trabalho, cidadania e estágio.

“Com o verão, principalmente durante o período das férias, é comum o aumento do fluxo de crianças nas piscinas, sendo assim, a formação proporciona um espaço de lazer com mais segurança aos frequentadores do CEU”, destaca a coordenadora do CEU Cumbica, Renata Benfatti Corá.

Atualmente cerca de 40 alunos fazem parte da nova turma do curso que está em andamento na unidade.