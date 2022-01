Concurso da GCM oferece estabilidade, plano de carreira e outros benefícios

As inscrições para o concurso da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos seguem abertas até o dia 4 de fevereiro de 2022. Os futuros 50 aprovados gozarão de estabilidade no emprego e ainda terão a oportunidade de receber formação na corporação e um plano de carreira, além de adicional de periculosidade, vale-alimentação e vale-transporte.

Durante cerca de um ano os aprovados irão freqüentar a escola de formação e irão exercer o cargo de GCM em 3ª classe, com salário inicial de 2.089,23 reais. Após aprovação nas avaliações de desempenho aplicadas no estágio são acrescentados 30% de adicional de periculosidade e o agente passa a receber 2.715,99 reais.

Após três anos no cumprimento da função, o guarda é promovido para 2ª classe, com remuneração de 3.395 reais – 2.611,54 reais do salário-base do cargo somado a 783,46 reais do adicional por risco.

Ao longo dos anos o guarda poderá evoluir no plano de carreira e chegar às demais graduações, como 1ª classe, classe especial, classe distinta e inspetorias.

Em todas as funções, mesmo durante o período de estágio, é fornecido o auxílio-alimentação ou refeição, que atualmente é de 520 reais, bem como o vale-transporte.

Como participar do concurso

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), no qual o candidato irá comprovar situação regular com os requisitos elencados no edital 04/2021, publicado no Diário Oficial de 3 de dezembro do ano passado.

São 40 vagas para homens, que devem ter no mínimo 1,60 metro de altura e estar em dia com as obrigações militares, e dez para mulheres com 1,55 metro ou mais. Todos os candidatos precisam ser adultos com idade máxima de até 35 anos, possuir ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B ou superior.

A inscrição é feita mediante o pagamento de uma taxa de 95,60 reais. No entanto, o interessado pode solicitar sua isenção caso se encaixe em condições como desemprego, renda inferior a dois salários mínimos em atividade autônoma, não receba ou possua direito a parcelas de seguro-desemprego no período de 15 de setembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021 ou esteja inscrito no programa Bolsa Família e comprove o recebimento do benefício referente ao mês de novembro de 2021.