Ação conjunta de fiscalização apreende veículos irregulares de transporte de passageiros

Em operações realizadas nesta terça e quarta-feira, dias 8 e 9, pela Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (SMTU), em parceria com a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), dois veículos de transporte coletivo de passageiros em situação irregular foram tirados de circulação. As apreensões aconteceram no Centro e no Conjunto Residencial Marcos Freire, no Pimentas.

Na inspeção realizada no momento da apreensão, verificou-se que, além de não possuírem autorização para prestar o serviço, os veículos também não possuíam os equipamentos de segurança necessários à operação do transporte coletivo, acarretando riscos aos usuários, bem como aos demais veículos e pedestres em circulação nas vias públicas.

Outra característica do transporte clandestino de passageiros é não permitir a utilização do Bilhete Único para integração com outros modais e o desrespeito aos direitos à gratuidade no transporte público garantido por lei às crianças e idosos.