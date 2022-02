Guarulhos abre cinco UBS neste sábado pelo programa Saúde Agora

Das cinco Unidades Básicas de Saúde abertas neste sábado (12) pelo programa Saúde Agora, três delas, as UBS São Rafael, Continental e Santos Dumont, são polos de vacinação infantil e, portanto, pais e responsáveis podem aproveitar para vacinar crianças de cinco a 11 anos. As outras unidades que também estarão em funcionamento são Allan Kardec e Nova Cidade. Todas abrirão das 8h às 16h.

Essas unidades também prestarão serviços de praxe, como a realização de consultas médicas e exames de papanicolau agendados previamente, bem como vacinação de rotina, atendimento de enfermagem, dispensação de medicamentos, entre outros. Pessoas ainda não vacinadas com a segunda dose ou com a dose de reforço contra a covid-19, que em Guarulhos correspondem a 67.820 e 371.176 faltosos, respectivamente, também podem aproveitar o sábado para completar o esquema vacinal.

Além disso, a partir de agora a vacinação em Guarulhos não exige mais agendamento e que crianças de cinco anos e as imunossuprimidas de cinco a 11 anos vacinadas normalmente apenas no Ambulatório da Criança e nas UBS Vila Fátima, Vila Galvão, Haroldo Veloso e Cummins, também poderão ser vacinadas nos os polos infantis abertos neste sábado (12).

Para a vacinação de pessoas acima de 12 anos basta apresentar documento com foto, carteira de vacinação e comprovante de residência. Já para a vacinação de crianças, além desses documentos é necessário apresentar o CPF e o cartão SUS das mesmas. Até o momento, dos 2.591.400 doses aplicadas em Guarulhos, 40.336 foram administradas em crianças de cinco a 11 anos.

Balanço do Saúde Agora de janeiro

Em janeiro, com a abertura de nove UBS, sendo três em funcionamento no dia 15, três no dia 22 e outras três no dia 29, foram realizadas 544 consultas médicas, 185 de enfermagem, 193 coletas de exames de Papanicolau, bem como 162 testes rápidos, referindo-se a 41 para a detecção do HIV, 41 para diagnóstico da sífilis, 40 para hepatite C e 40 para hepatite B.

Também foram realizadas buscas ativas de 794 faltosos da segunda dose da vacina contra a covid-19 e de 355 sintomáticos respiratórios. Ao todo, as unidades realizaram 259 atendimentos nas farmácias, além de aplicaram 45 vacinas de rotina e 1.455 contra a covid-19, sendo 124 primeiras doses, 82 segundas doses e 1.249 terceiras doses.

Serviço

UBS São Rafael

(Rua Domingos de Abreu, 216 – Jardim Vila Galvão)

UBS Continental

(Rua Pessegueiro, 111 – Parque Continental II)

UBS Santos Dumont

(Rua Rafael Fernandes, 55 – Parque Santos Dumont)

UBS Allan Kardec

(Rua Ipacaetá, 51 – Jardim Presidente Dutra)

UBS Nova Cidade

(Rua Angelo Roberto Orsomarso, 146 – Jardim Nova Cidade)