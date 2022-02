Fim de semana em Guarulhos será abafado e parcialmente nublado com chuva à tarde

O tempo em Guarulhos deve permanecer nublado com muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas nesta sexta (11), de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Poderá ocorrer novas pancadas de chuva e trovoadas isoladas no sábado, o que já ocorreu em alguns bairros da cidade. Durante o final de semana, o tempo seguirá quente e abafado com temperatura máxima chegando aos 31°C.

De acordo com dados do Climatempo, o sábado deve ser de muitas nuvens pela manhã, com chuvas isoladas em alguns pontos da cidade durante a tarde. A temperatura mínima será de 16°C e a máxima de 29°C. Há previsão de céu limpo e aberto na noite de sábado, sem chuvas. Já durante o domingo, o clima será de um dia com nuvens, mas sem chuva. A temperatura mínima será de 15°C e a máxima de 31°C.

Confira a previsão completa para o fim de semana em Guarulhos, segundo o Climatempo:

Sábado (12): Dia de sol com aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Mínima de 16ºC e máxima de 29ºC.

Domingo (13): Dia de sol com algumas nuvens, mas não chove. Mínima de 15ºC e máxima de 31ºC.