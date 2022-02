Denarc apreende mais de 200 kg de cocaína no Cecap

A Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), prendeu dois homens, de 27 e 28 anos, após recolher mais de 200 quilos de cocaína em um flagrante ocorrido na noite desta quinta-feira (10), no Cecap.

Integrantes da 5ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) realizavam buscas por um carro com o logotipo de uma empresa de telefonia, o qual, de acordo com apurações, estaria transportando grande quantidade de entorpecentes, quando localizaram o veículo e passaram a monitorá-lo.

O carro era escoltado por mais dois veículos e todos foram acompanhados a distância pelos policiais até estacionarem próximo a uma praça. No local, encostou um quarto automóvel e os suspeitos começaram a transferir caixas pesadas do veículo alvo para esse último carro.

Imediatamente foi realizada a abordagem, sendo possível deter o condutor do automóvel investigado e apreender três veículos, incluindo o conduzido por ele.

Ao verificarem o conteúdo das caixas, os policiais encontraram 220 tabletes de cocaína, que somaram 226 quilos e também foram recolhidos.

Questionado, o preso contou que tinha sido contratado apenas para o transporte das substâncias e que assumiu a condução do carro na avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves.

O homem foi levado à unidade especializada, onde, durante o registro da ocorrência, foi constatado que um funcionário da empresa de telefonia teria registrado o roubo do veículo usado para o transporte das drogas. Esse segundo homem foi localizado e também detido por envolvimento com o delito, após apresentar declarações contraditórias e ter sido indicado pelo primeiro preso como a pessoa que lhe entregou o carro com as substâncias.

Diante dos fatos, os dois autores foram indiciados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes e suas prisões preventivas foram solicitadas.

Além das drogas e veículos, a ação também resultou na apreensão de três celulares, quatro coletes, seis rastreadores e um rádio comunicador.