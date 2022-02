CEU Pimentas recebe o mutirão do CadÚnico no próximo dia 5

A Prefeitura de Guarulhos promoverá no CEU Pimentas em 5 de março mais um mutirão do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), em que será possível aos munícipes realizar um novo cadastro e atualizar os antigos. O evento acontecerá das 9h às 14h e será obrigatório o uso de máscaras.

As senhas serão entregues a partir do dia 18 de fevereiro nos Cras Nova Cidade (rua Itália, 13, Parque das Nações), Centenário (rua Centenário, 367, Jardim Centenário) e Marcos Freire (estrada do Capão Bonito, 53, Conjunto Habitacional Marcos Freire) e no dia 24 de fevereiro no próprio CEU Pimentas.

Programas sociais

Por meio do CadÚnico as famílias de baixa renda podem ter acesso a benefícios como Auxílio Brasil, Tarifa Social de Energia Elétrica, Carteira do Idoso, BPC-Loas, Viva Leite, ID Jovem, Casa Verde e Amarela, entre outros.