Comissão de Meio Ambiente avalia PL sobre campanha contra abandono de animais

Com a presença dos vereadores Edmilson (PSOL) e Geleia Protetor (PSDB), a Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Guarulhos realizou sua reunião ordinária na manhã desta terça-feira (15). Os parlamentares analisaram o PL 2533/2021, de Geleia Protetor, que institui a Campanha Dezembro Verde – Não ao Abandono de Animais. A Comissão deve apresentar um substitutivo ao projeto para incluir a campanha no Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas da cidade.

“Nosso parecer é favorável com adequações. Algumas alterações serão feitas, mas não são de ordem do mérito ou do conteúdo, apenas da técnica legislativa”, disse Edmilson, presidente da Comissão, ao explicar o posicionamento favorável ao projeto.

Edmilson destacou que o abandono de animais é muito presente em Guarulhos. “Se a gente andar pela cidade, verificamos aqueles animais que já nasceram nas ruas, mas tem muito animal com coleira que não está perdido, na verdade, as pessoas abandonam mesmo. Então, dezembro seria um mês de conscientizar as pessoas para, antes de adotar um animal, terem a responsabilidade de que são tutores e precisam manter o animal até o final de sua vida”, afirmou.

A Comissão debateu ainda sobre o PL 4164/2021, também de Geleia Protetor, que trata do sepultamento de cães, gatos e animais domésticos de pequeno porte em cemitérios. Uma proposta semelhante de Thiago Surfista, vereador licenciado, foi protocolada em 2017. A Comissão irá averiguar se há possibilidade de uma fusão das proposituras ou se o projeto de Geleia Protetor pode tramitar independentemente do outro.