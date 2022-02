Contas de energia da EDP terão QR Code para pagamento por PIX

A EDP passa a disponibilizar um QR Code na fatura de energia dos clientes de baixa tensão (residências, comércios, pequenas indústrias e clientes rurais) na versão impressa e digital para pagamento por PIX. Segurança e praticidade estão entre os diferenciais oferecidos por esta modalidade de pagamento, que pode ser realizado fora do expediente bancário, permitindo que o consumidor pague suas contas no momento mais conveniente, sem sair de casa.

Para pagar a conta de energia da EDP por Pix, basta acessar o aplicativo do banco de preferência, entrar na área do Pix, escolher a opção Pagar e escanear o QR Code da fatura da EDP. Antes de finalizar o pagamento é importante conferir o nome do favorecido (EDP São Paulo Distribuição de Energia) e o valor da conta. Na página inicial do portal EDP Online (www.edponline.com.br)ou o aplicativo EDP Online, que pode ser baixado em todas as plataformas de smartphone ou tablets, também é possível efetuar o pagamento via Pix. Nessas plataformas aparece o botão “Pagar conta com Pix”, onde há o direcionamento para incluir o número da instalação. Após selecionar a fatura a ser paga é possível finalizar o pagamento, acessando o aplicativo bancário (internet banking) ou carteira digital e fazer a leitura do QR Code da EDP.

“Sabemos que o consumidor está cada vez mais digitalizado e busca agilidade e diversidade nas formas de interação com a companhia. Dessa forma, passamos a oferecer o pagamento via PIX na fatura, ampliando as possibilidades de pagamento de forma segura e simples”, destaca Sabrina Zago, Gestora da EDP.

Vantagens do PIX

Integrado: aceito por todas as instituições financeiras e aplicativos de pagamento, que pode ser usado para pagamentos independente de tipo e valor da transação, entre pessoas, empresas e governo

Agilidade: o pagamento ocorre em poucos segundos.

Segurança: uso de meio inovador e confiável.

Disponibilidade: 365 dias e 24h: disponível todo o ano.