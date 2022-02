Obra de Tarsila do Amaral foi entregue pela prefeitura para exibição na Pinacoteca de SP

O quadro “Retrato do Padre Bento” (1931), uma pintura de Tarsila do Amaral até então pouco vista pelo público, estava guardado desde os anos 1980 na Prefeitura de Guarulhos e foi recebido pela Pinacoteca do Estado de São Paulo no fim de 2019. Foi sobre esse assunto que tratou o historiador e escritor, Elton Soares, no HOJE TV desta segunda-feira (21), apresentado pelo jornalista Maurício Siqueira.

Após firmar parceria para exibição a prefeitura encaminhou a obra, que estará disponível para visitação do público no final de novembro na Pinacoteca por um prazo inicial de três anos. “Esse quadro estava na sala do prefeito Guti e foi doado em consignação. Foi feita uma avaliação na época e o valor dele era muito alto, afinal existem quadrilhas especializadas em roubar obras de arte e por isso o quadro foi recolhido e desde então foi feito um acordo para cedê-lo por três anos para ficar exposto na Pinacoteca, podendo ser renovado atualmente até que Guarulhos tenha um museu da cidade que possa receber este tipo de obra”, explicou o historiador.

O quadro se encontrava cuidadosamente protegido pela Guarda Civil Municipal (GCM) na Secretaria de Segurança Pública. Sendo ele óleo sobre tela, com dimensões de 880 cm x 105 cm, o “Retrato do Padre Bento” foi uma homenagem de Tarsila ao sacerdote, produzida em 1931, pelos serviços prestados aos portadores de hanseníase. O quadro foi doado ao sanatório que funcionava no município e levava o nome do missionário.

A obra foi retirada do Paço Municipal pela equipe técnica da Pinacoteca, com toda a segurança e o “Retrato do Padre Bento” passou ainda por um processo de restauração e, em seguida, se juntou a outras obras da modernista que compõem o acervo da Pinacoteca. “Há uns seis anos, quando eu fotografei pela primeira vez para fazer uma revista para a Secretaria de Educação, estava avaliado em R$ 8 milhões. Hoje deve estar avaliado em R$ 10 milhões”, acrescentou Soares.

