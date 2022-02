Casas e Espaço da Mulher Clara Maria abrem inscrições para atividades e oficinas

As cinco unidades das Casas da Mulher Clara Maria e o Espaço da Mulher Clara Maria recebem atualmente inscrições de mulheres em vulnerabilidade social interessadas em participar de oficinas de pintura em tecido, violão, crochê, tricô, aula de pilates, aula de zumba, esmaltação em gel, alongamento de unha em gel, alfabetização, corte e costura e palestras. As inscrições devem ser feitas nas próprias unidades, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30.

Todas as seis unidades são voltadas ao atendimento prioritário da mulher em vulnerabilidade e estão localizadas em diversos pontos de Guarulhos: Jardim Bom Clima, CEU Pimentas, Conjunto Habitacional Haroldo Veloso, Vila Galvão, Recreio São Jorge e CEU Ponte Alta.

Ligados à Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, esses equipamentos realizam ações que visam à autonomia financeira (geração de renda), à elevação da autoestima, ao conhecimento para o empreendedorismo e ao empoderamento.

Geração de renda

Moradora do Recreio São Jorge há mais de 30 anos, Williane Nascimento Silva, 37 anos, está desempregada e frequenta a oficina de alongamento de unha em gel na Casa Clara Maria Recreio São Jorge. Mãe de cinco filhos, ela vive com a pensão que recebe do pai de sua filha. “Sempre tive interesse em lidar com unhas. Quero trabalhar pra mim e montar em casa uma mesa para atender as mulheres. Essas aulas aqui são grátis, o que é ótimo, pois fora custam muito caro”, comentou Williane.

Ela retomou os estudos após o nascimento do filho caçula e faz planos. “Estou no EJA (Educação de Jovens e Adultos) e quero terminar de estudar para arrumar um serviço registrado. Sempre fiz bicos e nunca fui registrada. Aí vou também fazer alongamento de unhas nos finais de semana”, revelou Williane.

Já a aposentada Elisete Bastos Arcanjo, 58 anos, vê na oficina de alongamento de unha em gel uma maneira de socializar, além de obter uma renda extra. “Estava esperando há mais de um ano para fazer a oficina, que estava interrompida por causa da pandemia. A gente fica em casa e a mente fica presa. Vir na aula é maravilhoso, me sinto bem e posso também ganhar um dinheiro a mais com o que estou aprendendo”, disse a aluna atendida na unidade do Recreio São Jorge.

Serviço

Casa da Mulher Clara Maria – Bom Clima

Endereço: rua Morro Agudo, 112 – Jardim Bom Clima

Telefone: 2468-3569

Casa da Mulher Clara Maria – CEU Pimentas

Endereço: CEU Pimentas: estrada do Caminho Velho, 351 – Pimentas

Telefone: 2480-1060

Casa da Mulher Clara Maria Haroldo Veloso

Endereço: rua Agostinho dos Santos, 2 – Conjunto Habitacional Haroldo Veloso

Telefone: 2467-6445

Casa da Mulher Clara Maria Vila Galvão

Endereço: rua Brigadeiro Lima e Silva, 565 – Jardim Vila Galvão

Telefone: 2086-2374

Casa da Mulher Clara Maria Recreio São Jorge

Endereço: rua das Margaridas, s/nº – Praça da Lua – Recreio São Jorge

Telefone: (11) 2446-1756

Espaço da Mulher Clara Maria CEU Ponte Alta

Endereço: CEU Ponte Alta – rua Pernambuco, 836, Jardim Ponte Alta

Telefone: (11) 2087-2788