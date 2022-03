Rock in Rio divulga a data de abertura para venda de ingressos e novas atrações

A organização do Rock in Rio anunciou a data oficial de início das vendas de ingressos. No dia 5 de abril, às 19h, o público poderá fazer a compra em rockinrio.ingresso.com. Clientes Rock in Rio Club e Itaú terão a pré-venda liberada em 17 de março. A Cidade do Rock abre seus portões dia 2 de setembro e segue sua programação pelos dias 3, 4, 8, 9, 10 e 11.

Também foram anunciadas novas atrações para os dias 4 e 8 de setembro. No dia 4, os rappers do Migos, grupo composto pelos renomados Quavo, Offset e Takeoff, faz a estreia no Brasil com os hits Bad and Boujee e Walk It Talk It.

No dia 8 de setembro é a vez da banda The Offspring apresentar os clássicos You’re Gonna Go Far, Kid e Self Esteem, além do CPM22 que vai abrir a noite com os sucessos Um Minuto Para o Fim do Mundo e Dias Atrás.

Um novo Palco Mundo

O novo Palco Mundo será montado com aço 100% reciclado. A estrutura apresentará novas volumetrias e perfurações. Os telões localizados nas laterais do palco também vão mudar. Desta vez, ficarão fixos de forma vertical e aumentarão de tamanho, com 11,5m de altura e 8m de largura. Os mais de 300 spots embutidos na nova cenografia também farão parte do show, por meio de uma programação de luzes especial. A promessa é um visual mais dinâmico.

A estrutura será ainda mais alta e larga que a das edições anteriores: agora são mais de 100m de frente e altura equivalente a um prédio de 10 andares. Mais de 175 toneladas de aço serão usados, o equivalente à produção de 200 carros populares.