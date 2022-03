Cobrança: free flow para a via Dutra está previsto para o quarto ano de concessão

A rodovia Presidente Dutra será a primeira concessão federal com sistema de pedágio de livre passagem, o chamado free flow, que é uma tentativa de equalizar os custos e substituir a cobrança em praças físicas instaladas no decorrer da via por um sistema de custo por quilômetro rodado.

O projeto ainda é piloto e está previsto para o quarto ano de concessão da via Dutra. Será implementado somente no trecho de entrada e saída de São Paulo e Arujá, com fluxo livre, de acordo com informações da concessionária CCR RioSP, empresa do Grupo CCR. A concessionária não informou em quais locais serão instalados.

O sistema funcionará com pórticos, um espaço coberto cujo teto será amparado por colunas ou pilares, que serão instalados em pontos estratégicos da via. Os pórticos serão instalados nas pistas marginais e o motorista que desejar sair da pista marginal e acessar a pista expressa, pegará esses acessos. A cobrança da tarifa será feira de acordo com a quilometragem rodada por cada veículo.

A CCR RioSP, recebeu hoje, do Governo Federal, a concessão das rodovias BR-116 (rodovia Presidente Dutra) e da BR-101 (Rio-Santos), entre as cidades de Ubatuba e o Rio de Janeiro e o novo contrato traz novidades e prevê, por exemplo, iluminação inteligente, sendo a via Dutra 100% iluminada.

Haverá ainda disponibilização de conectividade, o monitoramento completo da via Dutra com 520 câmeras de monitoramento, além das 1.282 câmeras de detecção automática de incidentes. Esse sistema tem por objetivo agilizar o atendimento de ocorrências nas rodovias, emitindo alerta ao Centro de Controle Operacional (CCO) para a presença de veículos quebrados ou parados na rodovia ou no acostamento.