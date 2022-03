ACE e AECG divulgam campanha para destinar parte do IR a causas sociais de crianças e idosos

Sem tirar um real do bolso, contribuinte pode doar até 3% do imposto devido aos fundos de amparo a crianças e adolescentes e até 3% aos que cuidam de idosos

A Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos e a Associação das Empresas Contábeis de Guarulhos lançaram oficialmente, na manhã desta quinta-feira, 10/03, na sede da ACE, no Bom Clima, a campanha “Leão do Bem”, iniciativa que tem o objetivo de contribuir com obras sociais que amparam crianças, adolescentes e idosos no município utilizando a declaração do imposto de renda.

Na prática, o contribuinte pode, durante o preenchimento da sua declaração, destinar até 3% do imposto devido para fundos de amparo à juventude e outros 3% para fundos que ajudam idosos. “E isso pode ser feito sem tirar um real do bolso”, explicou o presidente da AECG, Mauro Inocêncio. “O sistema da Receita Federal calcula automaticamente o valor máximo que você pode doar para cada fundo (até 3%). Se a sua declaração resultar em imposto a pagar, o valor doado é descontado do seu DARF. E, caso sua declaração dê imposto a restituir, você recebe o valor doado corrigido pela Taxa Selic”.

SAIBA COMO DOAR

Segundo o presidente da ACE, Silvio Alves, tudo é feito de forma clara e dentro da legalidade. “Você escolhe exatamente quanto vai doar e para qual fundo”, apontou. “É um ato de cidadania e solidariedade importante, pois muitas obras sociais para esses públicos vulneráveis dependem de recursos financeiros”, afirmou a diretora de Responsabilidade Social da ACE, Aurea Caccia.

Para a diretora de Terceiro Setor da entidade, Alexandra Oniki, é importante que o contribuinte destine sua doação aos fundos municipais. “Na hora de declarar a doação você escolhe exatamente para o fundo de qual cidade a contribuição irá. Queremos fazer com que Guarulhos vire referência nesta campanha, tão pouco utilizada em anos anteriores”, lembrou.

Para se ter uma ideia, na declaração do Imposto de Renda de 2021 (ano-calendário 2020), apenas cerca de R$ 80 mil foi doado para ações sociais voltadas às crianças, adolescentes e idosos em Guarulhos, segundo o gestor de projetos em cidadania fiscal da Receita Federal, Marcos Gregório. “Estudos mostram que Guarulhos poderia doar aproximadamente R$ 9 milhões para esses fundos no ano passado. Isso mostra como essa prática pode ainda ajudar muito mais pessoas em situação de vulnerabilidade”, completou.

A campanha Leão do Bem é uma iniciativa da ACE-Guarulhos e da AECG e tem o apoio das seguintes entidades: Prefeitura de Guarulhos, Receita Federal, Sincomércio, Asseag, AEG, CRC-SP, Sescon-SP, CIESP Guarulhos e Asec. Os órgãos gestores dos fundos são: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, FUMCAD e Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.