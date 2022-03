Zoológico de Guarulhos realiza cirurgia de implante de bico em seriema

O Zoológico de Guarulhos realizou nesta quarta-feira (9) uma cirurgia de implantação de um bico feito por meio de um escaneamento 3D em uma seriema de 28 anos, uma idade bastante avançada para a espécie, que vive em média 25 anos. O animal teve a parte superior do bico fraturada no início de fevereiro, em uma área em que não há regeneração.

Sem essa parte principal do bico a ave estava com dificuldades para se alimentar e precisava de ajuda da equipe, como explica o veterinário especialista em odontologia e parceiro do zoo, Thiago Prescinotto. “A ave estava sendo alimentada por seringas. Portanto, de primeiro momento, foi feita uma prótese de resina provisória apenas para que ela pudesse voltar a comer sozinha. Depois, iniciamos o processo para adquirir uma definitiva”.

Feita de um metal leve e altamente resistente, a prótese foi uma doação, portanto, não custou nada aos cofres públicos. Ela foi elaborada a partir de uma série de escaneamentos, onde foram obtidas as imagens do bico da ave, que foram enviadas a uma impressora 3D para confecção. E para tornar a prótese o mais natural possível foi feita uma camada fina de cerâmica que imita as cores de um bico natural.

“É uma tecnologia usada normalmente na odontologia e é bem interessante que tenhamos conseguido trazê-la para o zoológico”, disse o dentista Claudio Chedid, responsável pela produção da prótese.

A cirurgia durou cerca de uma hora e foi um sucesso. A ave, que vive há 25 anos no Zoo de Guarulhos, já está em seu recinto recebendo todos os cuidados para uma recuperação tranquila. A veterinária Claudia Igayara enfatizou a importância de procedimentos altamente modernos para garantir o bem-estar e a qualidade de vida das espécies que vivem no local.

“É um animal idoso e graças à tecnologia poderá retomar um aspecto fundamental para a saúde de todos os seres: a alimentação. Nossa equipe se preocupa muito em manter as condições saudáveis de todas as espécies do zoológico, das mais variadas idades, para que elas continuem ativas e autônomas”, enalteceu Igayara.

Zoológico

O Zoológico de Guarulhos está localizado na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França, e está aberto ao público de terça-feira a domingo, das 9h às 17h, com entrada liberada até às 16h30. Entrada e estacionamento gratuitos.