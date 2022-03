Recapeamento da rua Baianópolis deverá ser finalizado em abril

A Prefeitura de Guarulhos iniciou em fevereiro o recapeamento da rua Baianópolis, no Jardim Ansalca, região do Pimentas. A obra está sendo realizada entre a avenida José Miguel Ackel e a rua Jacutinga e consiste no recapeamento asfáltico e na recomposição de sarjetas e sarjetão. A duração é de cerca de dois meses, com término previsto para o mês de abril.

O comprimento aproximado do recapeamento é de 4.162 m². A extensão da sarjeta é de 62 metros e do sarjetão, 44 metros. Todas as etapas do trabalho de recapeamento serão realizados e supervisionados pela Secretaria de Obras.