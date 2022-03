Unidades assistenciais de Guarulhos receberam mais de mil mulheres nas atividades de março

As unidades assistenciais geridas pela Prefeitura de Guarulhos receberam, neste mês de março, mais de mil participantes durante as celebrações do mês da mulher para diversas atividades.

Os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) Presidente Dutra, Ponte Alta, Nova Cidade, São João, Marcos Freire, Santos Dumont, Morros, Gopoúva e o Centro de Convivência do Idoso (CCI) Santa Mena ofereceram aos seus atendidos atividades como palestras sobre empreendedorismo feminino, direitos da mulher e história da luta feminina, além de rodas de conversa sobre carreira e trabalho.

Algumas unidades contaram com a participação de parceiros, como o Sebrae, que ofereceu cursos rápidos com curso certificado sobre MEI, a Secretaria Municipal do Trabalho, com inscrição para cursos de geração de renda e auxílio na emissão de carteira de trabalho digital, a Secretaria da Habitação, com inscrição no programa Casa Verde e Amarela, e dentistas, que realizaram avaliação odontológica e higiene bucal gratuitamente às presentes.

“Conscientizar sobre o lugar da mulher na sociedade, sobre seus direitos e como pedir ajuda em caso de necessidade é muito importante. Nós, como equipamento assistencial, estamos 100% à disposição para acolher e encaminhar essas mulheres”, comentou o secretário de Desenvolvimento e Assistência Social (SDAS), Fábio Cavalcante.