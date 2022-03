Bruce Willis se aposenta após diagnóstico de Afasia

O ator Bruce Willis está se aposentando de sua carreira de atuação após ser diagnosticado com afasia, condição que limita a habilidade da fala. A notícia foi dada pelos familiares de Bruce Willis, em um comunicado conjunto publicado no Instagram de Rumer Willis, filha do ator.

Em uma foto de Bruce Willis, a família escreveu na legenda: “Para os incríveis apoiadores de Bruce, como família, queríamos compartilhar que nosso amado Bruce está passando por alguns problemas de saúde e recentemente foi diagnosticado com afasia, o que está afetando suas habilidades cognitivas. Como resultado disso e com muita consideração, Bruce está se afastando da carreira que significou tanto para ele. Este é um momento realmente desafiador para nossa família e estamos muito gratos por seu amor, compaixão e apoio contínuos. Estamos passando por isso como uma unidade familiar forte e queríamos trazer isso para os fãs dele, porque sabemos o quanto ele significa para vocês, assim como vocês significam para ele. Como Bruce sempre diz, ‘Viva’ e juntos planejamos fazer exatamente isso. Com amor, Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel e Evelyn.”

A Afasia, condição com a qual Bruce Willis foi diagnosticado, é um distúrbio de linguagem que afeta a capacidade da pessoa de falar, de compreender a linguagem verbal, de ler e de escrever. A doença geralmente é causada após lesões no cérebro, como um acidente vascular cerebral (AVC) ou até mesmo tumores, encefalites e traumatismos.

Bruce Willis teve sua subida para a fama na série de TV de comédia “A Gata e o Rato”, no meio dos anos 1980. Trabalhando na TV, Willis venceu dois Emmys, um de Melhor Ator em Série Dramática por “A Gata e o Rato” e o outro de Melhor Ator Convidado em Série de Comédia, por sua participação na sitcom “Friends“.