Guarulhos será representado por 120 atletas nos Jogos da Melhor Idade

Nesta quarta-feira (30) os atletas que representarão a cidade de Guarulhos nos Jogos da Melhor Idade (Jomi) embarcaram rumo a Campos do Jordão, sede da disputa. A delegação conta com 120 pessoas e segue em competição até o dia 3 de abril.

Guarulhos competirá nas modalidades bocha, atletismo, buraco, coreografia, damas, dominó, dança de salão, malha, truco, natação, vôlei adaptado, tênis de mesa, tênis e xadrez.

Antes de partirem, nesta terça-feira (29) os atletas participaram de um evento com a presença do prefeito Guti. Na ocasião foram apresentadas as equipes e entregues os uniformes para os jogos.

“O município de Guarulhos parte com o objetivo de trazer o título de campeão dos jogos com ótimas condições físicas e uniformes novos. Claro que adoraríamos que vocês vencessem a competição, mas o mais importante é buscar divertimento e satisfação. Após dois anos difíceis de pandemia esse evento marca a volta do nosso município ao cenário de referência em qualidade de vida e competição”, comentou Guti.

O secretário de Esporte e Lazer, Ronaldo Fratello, enalteceu os atletas e falou sobre os preparativos para a competição. “As equipes de Guarulhos tiveram grandes resultados nos últimos anos e sabemos da qualidade técnica dos atletas. Tivemos um trabalho árduo, mas prazeroso para garantir as melhores condições para os participantes. A delegação ficará em um bom hotel e os atletas poderão desfrutar de um ótimo ambiente, contribuindo para melhores resultados nas competições”, comentou.

Os Jogos da Melhor Idade são organizados pelo governo do Estado de São Paulo. O objetivo é a valorização e o estímulo da prática esportiva como fator de promoção de saúde e bem-estar, resgatando a autoestima para o melhor convívio social dos maiores de 60 anos.