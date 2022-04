Força Tática da PM prende autor de diversos roubos na zona sul

A Polícia Militar prendeu um homem, de 20 anos, envolvido em diversos roubos ocorridos na zona sul da Capital. A detenção ocorreu na noite do último domingo (10), no Jardim Colina, Sacomã.

Integrantes da Força Tática do 46º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) estavam em patrulhamento quando viram o homem em atitude suspeita e realizaram a abordagem.

Com o suspeito, os militares encontraram um celular roubado, que foi imediatamente apreendido. Além disso, os PMs verificaram que o abordado estaria envolvido em diversos crimes pela região, incluindo um roubo de veículo tentado e outro consumado.

Durante a ação policial, o homem tentou subornar os policiais em troca da sua liberdade, mas foi preso em flagrante.

Ele foi encaminhado ao 26º Distrito Policial da Capital, onde foi reconhecido pelas vítimas dos roubos e teve a prisão preventiva solicitada à Justiça.

O caso foi registrado como corrupção ativa, roubo e localização, apreensão e entrega de objeto, uma vez que o celular localizado com o autor foi devolvido à vítima.