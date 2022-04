Polícia Civil detém suspeito de integrar organização voltada a furtos e roubos de caminhonetes

A Polícia Civil deteve um adolescente, de 16 anos, que é suspeito de integrar uma organização criminosa voltada a furtos e roubos de caminhonetes. O menor de idade foi apreendido na condução de um Toyota Hilux produto de crime, na última sexta-feira (8), em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O carro tinha sido subtraído no estado de Minas Gerais.

O flagrante foi realizado por agentes da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) local, após serem acionados por policiais civis de Belo Horizonte (MG) sobre o furto de uma caminhonete que iria passar pelo município de Ribeirão Preto.

Com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) da região, os integrantes da Deic conseguiram localizar o automóvel na Rodovia Cândido Portinari (SP-334) e realizaram a abordagem.

O carro era conduzido por um adolescente que foi imediatamente detido e levado à unidade especializada.

Em verificação à caminhonete, constatou-se que o emplacamento não era o original. O carro foi recolhido e a vítima contatada.

O caso foi registrado como ato infracional de receptação, apreensão de adolescente e localização e apreensão de veículo.

Depois dos procedimentos de polícia judiciária, o jovem foi encaminhado à Fundação Casa.