Equipe da DISCCAPT apreende 76 kg de entorpecentes na rodovia dos Bandeirantes

Policiais Civis da 6ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes Contra o Patrimônio (DISCCAPT), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (11), um motorista de caminhão e apreenderam 76 kg de entorpecentes em ação contra o crime organizado na região de Perus, zona norte da Capital. As drogas foram localizadas no baú de um caminhão, em vistoria feita pelos policiais na praça de pedágio da rodovia dos Bandeirantes.

Por meio dos setores de inteligência da Polícia Civil, os policiais receberam a informação a respeito de suposto transporte de armas e drogas do interior do estado com destino à cidade de São Paulo pelas rodovias Washington Luiz e Bandeirantes, durante a madrugada. A equipe monitorou a região apontada e, a partir de uma descrição das características do veículo, identificou o caminhão na região de Rio Claro, onde fez a primeira abordagem.

Ao ser questionado, o motorista negou envolvimento com atividades ilícitas e alegou estar transportando móveis até a zona norte de São Paulo. Em função do horário e localização, os policiais se deslocaram em acompanhamento ao veículo suspeito até a praça de pedágio, onde realizaram busca minuciosa e encontraram 75 tabletes com características análogas à cocaína embalados. O produto estava escondido em uma parte da carroceria. O material apreendido foi encaminhado para análise do Instituto de Criminalística.