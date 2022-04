Equipe Luccas Neto apresenta espetáculo ‘A Gincana de Luccas & Gi’

Luccas Neto, que recentemente se tornou um dos maiores canais na internet, com números que somam mais de 37 milhões de seguidores no YouTube, vídeos que ultrapassam a marca de 55 milhões de visualizações, além de shows sempre esgotados no Brasil e no exterior, agora traz os personagens mais amados da Luccas Toon aos palcos do Brasil.

O show oficial “A Gincana de Luccas e Gi” estreia dia 14 de maio, às 15h, no Teatro Opus Frei Caneca, em São Paulo. Após a temporada na capital paulista, o espetáculo seguirá em turnê, passando por várias cidades do Brasil.

As aventuras de Luccas Neto agora serão transpostas para os palcos com os bonecos vivos e bailarinos em figurinos especiais, que dão vida aos brinquedos que estão nas casas de milhares de crianças do Brasil e outros países em que o ídolo da nova geração faz sucesso.

A Gincana de Luccas e Gi traz muita diversão, com dança, músicas e brincadeiras para toda família. Não poderiam faltar as canções de grande sucesso, como “Ser Aventureiro”, a linda homenagem para as mamães em “Hey Mãe”, “Se liga eu quero Falar”, “As Férias que eu Sonhei”, e claro, a emocionante “Faz Brilhar Essa Luz”.

De forma didática e afetiva, o espetáculo fala sobre a importância da união, do amor e da amizade, em atitudes simples do dia a dia como o respeito ao próximo.

Os ingressos custam a partir de R$ 50,00 e podem ser adquiridos pelo site da uhuu.com, além das bilheterias dos Teatros Bradesco e Opus Frei Caneca.

As Aventuras de Luccas Neto – A Gincana de Luccas e Gi é apresentado pelo Ministério do Turismo e tem sessão acessível em Libras e audiodescrição.

SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TURISMO APRESENTA: AS AVENTURAS DE LUCCAS NETO – A GINCANA DE LUCCAS & GI

Teatro Opus Frei Caneca

Shopping Frei Caneca – R. Frei Caneca, 569 – Consolação, São Paulo – SP, 01307-001 https://teatroopusfreicaneca.com.br/

Lei Federal de Incentivo à Cultura

Patrocínio: Tramontina e Zaffari

Planejamento cultural: Opus Entretenimento

Realização: Ruthers Produções e Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal – Pátria Amada Brasil.

Sessão acessível em Libras e Audiodescrição – 15/05, às 15h

Ingressos a partir de R$ 50,00 – valor inteiro

Estreia 14 de maio, sábados e domingos às 15h

Duração: aprox. 60min.

Classificação: Livre. Menores de 15 anos somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis. Crianças com até 24 meses de idade que ficarem no colo dos pais o mães, não pagam.

Acessibilidade

Ar-condicionado

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS:

Uhuu.com – com taxa de serviço

Bilheterias físicas – sem taxa de serviço

– Teatro Bradesco (Shopping Bourbon)

– Teatro Opus Frei Caneca (Shopping Frei Caneca)

De segunda a domingo, das 12h às 20h (pausa almoço: 15h às 16h)

Formas de pagamento:

– Bilheterias dos teatros: dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito – Site da Uhuu.com e outros pontos de venda oficiais: cartão de crédito

Cartões de créditos aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo Cartões de débito aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Estacionamento: https://www.freicanecashopping.com.br/Comodidades