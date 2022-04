Homem é preso por tráfico internacional de drogas e mais de 40 tabletes de maconha são apreendidos

A Polícia Militar, por meio do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), prendeu um homem, de 24 anos, por tráfico internacional de drogas, na manhã de domingo (24), em Ourinhos, na região de Bauru. Na ação, mais de 40 tabletes de maconha foram apreendidos.

Uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) participava da operação “Tiradentes 2022”, pela Rodovia Orlando Quagliato (SP-327), quando abordou um ônibus de viagem com itinerário Ponta Porã (MS) x São Paulo (SP) e encontrou 43 tabletes de maconha na bagagem de um dos passageiros.

Ao ser questionado, o autor alegou que adquiriu as substâncias no Paraguai com destino a Campinas (SP), onde iria fracioná-las para revender.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e os entorpecentes, que somaram 31,8 quilos, apreendidos para perícia.

O caso foi apresentado na Polícia Federal de Marília, onde o autor foi indiciado e depois encaminhado à Cadeia Pública de São Pedro do Turvo (SP).