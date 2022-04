Mães são maiores agressoras de crianças em Guarulhos

O HOJE conclui nesta quarta-feira (27) a série de reportagens sobre os atendimentos realizados pelos Conselhos Tutelares de Guarulhos em 2021. No ano, mães foram as principais agressoras de crianças e adolescentes, com 1.296 casos registrados.

Ao todo, Guarulhos registrou 4.576 agressões contra crianças e adolescentes. Genitores, ou seja, mãe e pai, aparecem em segundo lugar como principais, com 1.149 ocorrências contabilizadas. Contra pais foram observados 421 casos, sendo o quarto maior índice da lista. A região com maior número de ocorrências contra mães foi o Centro, com 114 casos, seguido do Pimentas, com 106. Enquanto contra pais foi o Pimentas com 123 e o Centro, com 114 e genitores, em conjunto, foi o Bonsucesso, com 302 ocorrências, seguido de Cumbica, que registrou 215 agressões desse tipo.

Fonte: Relatório anual do conselho tutelar 2021

Além dos pais, condutoras registraram 424 casos, tendo o Centro como região com maior número de denúncias, contabilizando 127 atendimentos, enquanto parentes foram responsáveis por 215 agressões, principalmente no Pimentas. Contra o poder público foram registrados 215 casos de violência, o maior índice foi no Pimentas, onde chegou a 104 casos.

Das crianças atendidas, 147 tentaram suicídio pelo menos uma vez, enquanto 54 já se automutilaram. Outras 125 apresentaram quadros de depressão e 134 comportamentos agressivos. Desaparecimento e fuga foi o quarto comportamento com maior quantidade, 113 crianças ou adolescentes já tentaram se afastar. A principal região com ocorrências dos comportamentos citados foi o Centro, com 328 registros, seguido do Pimentas com 66.

Fonte: Relatório anual do conselho tutelar 2021

Os dados foram obtidos pela reportagem e constam em um relatório apresentado pelo vereador Welliton Bezerra (PRTB) durante sessão da Câmara Municipal.