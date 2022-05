Trio é preso por suspeita de participar de homicídio em Ouro Verde

A Polícia Civil prendeu três homens, entre 36 e 41 anos, por suspeita de participação em um homicídio ocorrido no dia 1º do mês passado, na cidade de Ouro Verde. As detenções foram realizadas na manhã desta segunda-feira (2), durante a operação “Hominis Excidium”.

Na ocasião do crime, o corpo da vítima foi encontrado com múltiplos ferimentos, às margens da Estrada Vicinal Ouro Verde – Panorama, e as investigações foram iniciadas imediatamente pela Delegacia de Panorama.

As apurações consistiram em atividades de campo e oitivas de familiares e outras testemunhas, evidenciando a participação de três homens no crime.

De posse das provas colhidas, a autoridade policial conseguiu junto à Justiça mandados de prisão temporária e de busca e apreensão que foram cumpridos durante a operação, com apoio das Delegacias de Investigações Gerais (DIG) e sobre Entorpecentes (Dise) de Panorama, e das Delegacias de Ouro Verde e Paulicéia.

Após os procedimentos de polícia judiciária, os presos foram encaminhados para a cadeia de Presidente Venceslau, onde permaneceram à disposição da Justiça.

A ação contou com a participação de 15 policiais civis e cinco viaturas, e o nome escolhido para a operação deriva do latim, que significa “o ato que consiste em uma pessoa matar a outra”, e termo que deu origem à palavra homicídio.Nathalia Pagliarini