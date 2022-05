DDM de Garça prende casal por exploração sexual e encontra rinha de galos

Na quarta-feira (27), a Delegacia de Defesa da Mulher de Garça (Deinter 4), com o apoio dos policiais civis da cidade, cumpriram mandados de busca e apreensão decorrentes de investigação de crimes praticados pela própria mãe que oferecia as filhas em troca de dinheiro e cestas básicas. As equipes conseguiram prender um homem e uma mulher, sendo a mãe das meninas por associação ao tráfico, corrupção de menores e exploração sexual e o homem por tráfico de drogas, corrupção de menores, maus tratos aos animais e dano qualificado. Durante o cumprimento dos mandados, foi flagrada a situação de maus-tratos a animais, decorrente de uma criação de 100 galos para fins de rinha. Foram apreendidos celulares, cadernos com anotações do tráfico, um copo de liquidificador com resquícios de cocaína e outros objetos.